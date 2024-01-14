2024總統大選結果由民進黨候選人賴清德當選，一名男子回顧民進黨執政8年期間，在野黨喊出「這8年你們過得好嗎？」做為下架民進黨的口號，但選舉結果出來仍是民進黨繼續執政，他崩潰喊「大家都過得這麼好嗎？」貼文引發網友熱議，多數人指這8年就屬年輕人過得不好，老年人最不受影響。

原PO昨（13）日於PTT八卦版指出，民進黨執政8年來在野黨經常喊出「這8年來你們過得好嗎？」沒想到選舉結果出爐，民進黨候選人賴清德仍贏得大選，讓他崩潰說「大家都過得這麼好嗎？」

貼文隨即掀起討論，多數人指，這8年來房價依然高漲，又面臨低薪及通膨等問題，造成年輕人存錢困難，有殼族、退休的長輩則不受這些外在因素影響。

網友紛紛留言，「只有年輕人過不好啦」、「年輕人還是買不起房啊！」、「長輩很爽，苦的是年輕人」、「長輩基本都過很好」、「長輩股票賺不少，也有房子」、「40歲到50以上族群幾乎都有房子了，誰當選對他們來說根本沒差。」