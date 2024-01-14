2024「微博之夜」13日於北京登場，當晚陸劇一線頂流皆出席該典禮，包括楊冪、劉詩詩、迪麗熱巴、楊紫等；不過原訂出席活動的女星惠英紅卻突在當日於社群發文致歉將因病缺席。

曾榮獲第54屆金馬獎「最佳女主角」的惠英紅13日在微博發文表示，自己因身體不適無法出席典禮「我在這裡鄭重地跟大家說聲抱歉」她透露，原本很期待在活動上與朋友們歡聚，但當天早上起來後竟嘔吐不止，中午後不僅全身酸痛還發燒，在同事陪同下到醫院進行檢查，「醫生說懷疑是細菌感染和病毒感染都有，並開了藥給我讓我一定注意休息」。

然而，起初她與團隊討論不走紅毯直參與典禮，可以爭取休息時間讓身體恢復，但她卻越燒越厲害「我很擔心自己到了現場會突發一些不好的狀況，到時再給大家添亂，更害怕傳染給其他的好朋友們，耽誤朋友們的工作...所以我經過再三考慮，最終決定要缺席這個盛會了」最後她不忘感謝典禮主辦單位及粉絲的鼓勵及愛護。

惠英紅為缺席「微博之夜」發文致歉。（圖／微博）

事實上，惠英紅原訂與女星劉詩詩一同走紅毯，讓不少網友猜測兩人未來可能有新的合作，如今因病缺席，粉絲也紛紛湧入留言區給予鼓勵，並祝福她早日康復。