2024立委選舉落幕，高雄市六選區立委當選人黃捷、三選區立委當選人李柏毅、連任成功的鳳山立委許智傑今（14）日陸續展開車掃謝票。對於國民黨不分區立委當選人韓國瑜有望搶下立院龍頭，黃捷強調，會用自己強大的行動力守護高雄。

黃捷今早啟動拜票行程，聲音仍「燒聲」，還沒有恢復，有支持者送上親手摺的玫瑰祝賀。黃捷說，因為選區很大，要感謝的人很多，因此展開謝票行程，也陸續安排地方請益行程，她將是立院最年輕的立委，在30歲這個最有幹勁、最敢衝的年紀，一定要全力以赴。

對於將來「朝小野大」政局，黃捷坦言，接下來將面臨立法院三黨不過半，韓國瑜有機會當院長的情形之下，心情是戒慎恐懼，立院將會有更多挑戰等著她，因此沒有時間鬆懈，將會用自己強大的行動力守護高雄、守護台灣，將過去8年所打下的基礎延續下去。

針對三黨不過半的狀況下，民進黨要想留住立法院長，是否要積極來跟民眾黨商談合作事宜？許智傑認為，未來立法院龍頭將是游錫堃跟韓國瑜的戰爭，民眾黨將是關鍵少數，兩黨勢必都要找民眾黨溝通。（柯宗緯翻攝）

許智傑預計下午3時車掃謝票，針對三黨不過半的狀況下，民進黨要想留住立法院長，是否要積極來跟民眾黨商談合作事宜？許智傑認為，未來立法院龍頭將是游錫堃跟韓國瑜的戰爭，民眾黨將是關鍵少數，兩黨勢必都要找民眾黨溝通，希望民眾黨可以做出最有利於人民的判斷。

李柏毅今早從楠梓展開謝票行程，他說，感謝所有高雄人的決定、也會記得整個台灣給民進黨的結果，會更謙卑努力去實踐每一條政見。（柯宗緯翻攝）

李柏毅今早從楠梓展開謝票行程，他說，感謝所有高雄人的決定、也會記得整個台灣給民進黨的結果，會更謙卑努力去實踐每一條政見，而雖然在眷村輸了超過5000票，靠其他地區一點一滴拚搏回來，但未來4年會好好服務所有選民，為左楠、高雄、台灣的未來好好做事情，期待國會有新氣象。