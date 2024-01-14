2024總統大選落幕，勝選的賴清德副總統於國際記者會表示，上任後首要任務是勞保、健保改革，讓財務永續。衛福部長薛瑞元今天指出，醫療政策將面臨兩大首要課題，首先是全民健保共識會議不是只有涉及執行面向，「健保法」修法，是「未來一件很大、很大的事情」，且是艱鉅的工作；第二部分則為人工生殖法，是無可逃避，必須優先處理的事項。

第16任總統當選人賴清德勝選後，第一場國際記者會指出，對於勞保健保的財務永續，將建立政策溝通平台，來擴大討論基礎。

對於健保即將擴大召開共識會議，衛福部長薛瑞元今(14)日出席台灣醫法實務論壇時表示，健保共識會議將與全國各界討論，由於健保涉及修法，涉及財務、關稅以及收支面向，當中所有的改變，都會牽扯到民眾付費端、以及醫療提供者，必須要有共識，是很大的事情也是很艱鉅的任務。

薛瑞元表示，新團隊就任後第二大挑戰，衛福部也將面臨法律上的挑戰，過去《人工生殖法》，在技術性和法律倫理上都有挑戰，這屆立委情形有三個黨團鼎立，對於人工生殖議題無可迴避，也是優先要處理的法案。

薛瑞元提到，包括人工生殖法、和健保法，衛福部會有些想法，但如何凝聚社會共識，把一個法案推出來，這是正在著手的兩個比較緊急需要處理的法案。

另外，選前包括中醫師、藥師等都在大學開設新系所，引發醫界上街抗議，未來醫事人員總量管控是否入法？薛瑞元表示，時代在變遷，台灣人口結構老化，每年對於各職別的醫事人員需求都會有變化，弱以法規強制框住人員總額，可能無法因應將來的隨時變化，是否入法，因此需要再評估討論。