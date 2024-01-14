民進黨雲林縣山線立委當選人劉建國14日在斗六市謝票，表示民進黨區域立委得票成長但席次下降，國民黨喊出政黨輪替，總統選舉不受影響，但立委確實受到影響，期待總統當選人賴清德可以展現智慧，賴曾提出民主大聯盟，用人為才理念，看大家是否有合作機會，因為國會不能空轉。

劉表示，感謝選民讓他守住民進黨濁水溪以南第1席，他會更加努力為雲林爭一口氣。賴順利當選總統，但民進黨在雲林海線缺了重要的1席立委蘇治芬，這是個警訊，蘇尚未與他聯絡，可能需要沉澱一下。

被問及未來有沒有信心打下一戰，劉說每次選舉他都努力不懈，他的布鞋不是開口笑就是後面翹，氣墊部分都已破裂，還是要用雙腳走出來，努力用政績獲得選民認同。此次選戰過程面對很多抹黑，民進黨要有更積極應變的能力，還有很多認知作戰，都須在第1時間立即回應，才能讓選戰打得順利。

劉指出，當選後沒有放鞭炮慶祝，是他交代競選幹部不要放，因為蘇治芬沒有辦法挺過這次的抹黑順利當選，蘇對雲林貢獻良多，最後沒有連任成功，他覺得非常可惜。

對於民進黨少了雲林海線1席立委，未來要如何服務民眾？劉提到，他在海線的服務比例不低，例如沙塵暴整治、國家級高齡醫學健康福祉研究中心、台大雲林醫院2期擴建都在海線。之前他不管在哪個民意代表任期，都有不分區的服務，對他而言，服務選民不會有區域限制。

劉強調，民進黨執政這8年作了很多事情，但整個宣傳、宣導效益並沒有達到，甚至支持者都不是很清楚民進黨努力的內容，這部分還是有很大改善空間。