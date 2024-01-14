廖先翔14日上午來到忠順廟，一一向買完菜的民眾鞠躬致謝。（高鈞麟攝）

廖先翔感謝鄉親的肯定與支持。（高鈞麟攝）

國民黨新科立委廖先翔在被評為是激戰區的新北市十二選區脫穎而出，順利扳倒尋求連任的賴品妤，翻轉汐止。開票日隔天，廖先翔一早來到汐止忠順廟向鄉親致謝，他承諾未來只要地方上有事情，「一定隨傳隨到」，並感謝賴品妤過去對地方的付出，日後將接棒，固好地方事務。

廖先翔14日上午來到忠順廟，一一向買完菜的民眾鞠躬致謝，親切與民眾話家常，廖感謝鄉親的肯定與支持，「我繼續加油，全力以赴，地方上的事情隨時交待」，民眾熱情回應廖「恭喜」、「委員好」。

廖先翔受訪時表示，選舉過程中本就有競爭，將所有批評指教化為成長的養分， 可警惕自己哪邊做的不好、不足，未來4年將繼續為鄉親打拚。廖感謝賴品妤過去對地方的付出，日後會接棒，固好地方事務。

廖先翔指出，在中央部分，確定三黨不過半，國民黨在野監督力量顯得更重要，無論是高端疫苗採購或其他民生問題，只要是人民在乎的事情，一定會不分黨派 全力監督。

廖先翔說，國民黨得票數不甚理想，仍有待加強，身為年輕一代的國會議員，未來會和年輕世代的委員加速國民黨轉型，讓國民黨獲得更廣泛族群的支持。

綜觀「七星選區」選舉過程，民進黨賴品妤深受「賴皮寮」、「雲豹綠能」、「高端疫苗」等負面效益影響，廖先翔的民調一路領先，但廖的「佛系」選舉策略，從不譁眾取寵，讓支持者捏把冷汗。

選戰後期，賴品妤為挽回頹勢，主動出擊，接連揭露廖先翔家族侵占國有地等爭議事件，一天一場記者會，廖先翔頻於接招，可是他依舊不溫不火，一直被對手當「提款機」，使得原本累積不多的勝分，一步一步被賴品妤蠶食。

從7個行政區得票數來看，廖先翔僅在汐止區領先對手，其餘6個區皆輸，幸好汐止是七星選區的票倉，足以彌補其他區域落後的票數。對廖而言，不啻為警訊，反映出廖先翔經營汐止有成，其他6個行政區的經營有待加強；對待選民不可大小眼，必須一碗水端平，否則將被選民反噬。