每個人面對愛情的態度不同，有人勇於追愛，也有人十分被動，微博運勢網站點名3星座，愛得很矜持，即便想念一個人也不會表現出來，更不會主動聯繫，會理性地克制內心衝動。

▍摩羯座

摩羯座不擅長社交，就算對某人產生好感，也會擔心把一切搞砸，所以對方若不先主動示愛，摩羯就算再怎麼喜歡，都會忍住，不會洩露真實的情感；但也因為太過被動，摩羯很容易錯失真愛。

▍天蠍座

天蠍座一直秉持著「誰先主動誰就輸了」的原則，不管自己有多喜歡對方，都會矜持地擺出高冷姿態，或是私底下給出很多暗示，希望對方能夠主動追求，除非對方一直不開竅，天蠍或許會主動，但可能會有怨氣和不安，態度忽冷忽熱，讓人摸不著頭緒。

▍處女座

處女座跟摩羯一樣，很會隱忍，如果感覺心儀的對象不喜歡自己，就會理智喊停。不過就算隱約察覺到對方也喜歡自己，處女也會因為太害羞，更需要對方主動追求，除非萬不得已，才會鼓起勇氣主動聯繫。