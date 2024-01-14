1名機場清潔人員拾獲越南籍旅客放有台幣5000元、200萬越南盾和18元美金的錢包，不過她並未將錢包交給航警，直到旅客報警調出畫面才發現是被她撿走。偵訊時，她指錢包內沒有錢，且公司沒有告知撿到錢包如何處理，她才將皮夾丟到垃圾桶中，不過高雄地院審理時，公司強調都有教育訓練，根據監視器畫面等事證，依照侵占遺失物罪，罰8000元，可易服勞役。

判決指出，馬姓女子為小港機場委託某公司所聘用的清潔員，去年4月20日晚間7點多，在入境大廳證照查驗台後方座位區，拾獲一只皮夾，不過她未交給警察，而失主越南籍旅客發現後，急得向航警報案，並指內有台幣5000元、越南盾200萬元、美金18元、信用卡2張及行動電話SIM卡1張。

警方偵訊時，馬坦承有拾獲皮夾也並未交給警察，但她說皮夾內沒有東西，她隨後就丟棄在廁所垃圾桶中；辯護律師也說，公司未告知被告拾獲空皮夾應如何處理，她才將皮夾丟棄置垃圾桶內，並無侵占的主觀犯意，被害人稱皮夾內有台幣、越南盾及美金等物，僅有單方面說法。

但公司副理於審理時稱，公司都有持續做教育訓練，告知員工只要撿到旅客的任何物品都要交給航警，尤其是馬女負責的區域，海關證照查驗櫃檯右前方就可以直接交給航警，如果工作忙，員工也知道可以打電話給領班處理。雖然她沒有參加同年3月舉辦的「拾獲旅客遺失物之處理流程」教育訓練正課，因為是輪班制，但事後領班也有補訓，她也有簽名表示知道這件事；且派人到子母車內尋找，並未找到被害人皮夾。

經法官勘驗監視器畫面，發現馬當時左側腋下夾著皮夾，左手拿著夾子，進入女廁內，接著走到洗手台前，先用右手將左側腋下夾著皮夾抽出，拿至面前，再轉身背對洗手台低頭查看皮夾，再將皮夾放回左側腋下夾著，步出女廁，若是該皮夾內確空無一物，大可直接棄置，顯然與證詞不符。且該名旅客是到台灣旅遊，身上除了有台幣外，也有越南盾及美金，數量及金額尚屬合理，雙方不認識，殊難想像有何蓄意虛捏事實動機及必要，因此依侵占遺失物罪，處罰新臺幣8000元，可易服勞役。可上訴。