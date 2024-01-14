「賴蕭配」當選正副總統，針對選後台美中三方情勢，前駐美代表高碩泰今天表示，新政府首要之務在強化與拜登政府的互信基礎，建議新團隊520就職典禮前透過有效管道，與美方溝通彼此政策立場及期望，並適時向美方強調將尋求兩岸對等尊嚴的對話，反對任何一方片面改變現狀，讓華府充分安心。

國策研究院今天舉辦「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，高碩泰針對「新政府與美中關係發展」表示，美方高層官員選前數度重申華府本身嚴守分際與中立原則，不偏向任一個政黨或候選人，未來將與台北的新政府密切合作，也已規劃在選後派遣前副國務卿史坦柏格及前國安顧問海德利訪台，對各方釋出了一個重要信號。

他說，新政府首要之務即如何繼續強化與拜登政府的互信基礎，順暢溝通、零意外、價值同盟及夥伴利益，充分掌握華府的實務運作，務實經營雙邊關係。在這個敏感、關鍵當下，北京是否出手施壓台灣，力道如何，值得觀察，也同時考驗現任蔡英文內閣、新政府團隊及華府的決策回應。

高碩泰認為，新政府也可能派遣核心的國安外交幕僚近期內訪問華府，深入交換意見。他引用2020年1月選後，副總統當選人賴清德由時任國安諮詢委員蕭美琴陪同訪問華府的前例，認為可以參考。

由於2024年美國總統大選也開始起跑，他強調，台北必須超前部署，新政府也必須戒慎觀察與冷靜判斷。尤其新政府上台，即須面臨美國政局可能的變數，川普是否重返白宮，已引起國際社會焦慮，台北的新政府不可掉以輕心，宜著手籌謀對策。

高碩泰建議新政府團隊，在520就職典禮前透過有效管道，與美方溝通彼此政策立場及期望，明白強調安全合作，軍購需求，經貿利益，高科技鏈結韌性及零意外。

此外，美方組團參加520就職典禮的層級與成員，當為一項指標，他也建議新政府，適時向美方強調將尋求兩岸對等尊嚴的對話，維持台海和平安定，精進自我防衛力量，反對任何一方片面改變現狀，而台北確定是負責任的一方。此舉庶可降低北京的敵意與疑心，讓國際社會放心，華府充分安心。