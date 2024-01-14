黃珊珊、朱立倫成敗選戰犯？ 侯友宜喊「他」要負全責 @ChinaTimes

2024大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲敗選後，柯辦總幹事黃珊珊遭外界指責是敗選戰犯。黃珊珊今在臉書寫下千字文，她透露，自己簽過副總統與不分區立委登記的文件，到最後一刻才確定成為不分區第一名，她隨時可進可退，更批評國民黨主席朱立倫「詐騙別人不成，反而責怪報警的銀行行員」。

黃珊珊指出，有財團媒體大亨3月初曾以各種職務想跟她談交換，她向柯文哲報告後，柯回應「黃珊珊，如果妳有更好的發展，不必因為我幫過妳就有壓力」，直言柯就是一個善良的人，這也是她願意繼續為柯打天下、扛下一切的原因。

黃珊珊說，她4月加入民眾黨，很多人看衰，媒體與政論節目不斷奚落與打壓，各種不實指控每天在主流媒體上抹黑，只剩自媒體可以發聲，而藍白合部分，柯文哲雖衷心期望在野真誠合作，但是事與願違，藍營只想用民調誤差範圍引君入甕，再硬要小黨讓6％。

黃珊珊直言，她的任務是守護柯文哲，守護台灣民眾黨的價值，不像國民黨的主席，詐騙別人不成，反而責怪報警的銀行行員，而她也反問「如果你已經明知被詐騙，你還會繼續匯款嗎？」

黃珊珊強調，她直到最後一刻才確定成為不分區第一名，這個席次本來是希望與郭董團隊協商延攬郭推薦的優秀人才，因為她隨時可進可退。

黃珊珊也意味深長提及，選舉過程，有心人在我軍與盟友裡製造敵人、找戰犯，製造謠言，挑撥離間，這些都是最廉價的手法，而她曾生過一場重病，已經無畏、無偽、無所謂，沒時間理會那些勾心鬥角、背後插刀的事情。