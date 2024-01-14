2024總統大選落幕，民進黨候選人賴清德以558萬票勝出，延續綠色執政，日本學者小笠原欣幸也秀出選前預測，準確率依舊頗高。他指出，賴清德此次得票率約40％，相較於前次蔡英文連任成功時減少約18％，推測選票流向民眾黨候選人柯文哲，但更多台灣選民最終選擇繼承蔡英文路線的賴清德。

小笠原欣幸過去曾精準預言蔡英文2020總統大選得票率，並在2022地方大選中成功預測全國首長投票結果，僅1縣市失準。今年他預測民進黨賴清德42.1％、實際40.1％，差2個百分點；國民黨侯友宜34.9％、開票33.5％，差1.4個百分點；民眾黨柯文哲23.0％、開票26.5％，差3.5個百分點。投票率預估72.0％、實際71.86％。

小笠原預估總統票前兩名落差約為99萬8212票，實際上，賴清德拿下558萬6019票、侯友宜得467萬1021票，差91萬4998票，和他估計的僅差8萬3,214票。立委部分，他預估民進黨53席、實際51席；國民黨49席、實際52席；民眾黨8席、實際8席；無黨籍3席、實際1席。不分區則是全數命中，綠13席、藍13席、白8席。

他說，細看各縣市得票，柯文哲的票在桃竹苗以及台中比他的預測高，原先以為得票會比較集中於侯友宜，因爲傳統的國民黨實力比較強，但是結果是不一樣的；彰化縣也是柯文哲的票比他預測高的地方，但侯友宜的票和預測差不多，所以柯文哲拿到的是賴清德的票，而台北市得票預測和結果幾乎一致。

小笠原昨在台北接受日本放送協會（NHK）連線訪問時說，蔡英文4年前得票率58％，賴清德此次約拿40％，有18％選票流失到柯文哲陣營；年輕人過去較傾向投蔡，此次傾向投柯，他認為，柯雖走出兩大政黨體制外的新路線，但在台灣未來與中國關係，及如何保障台灣未來安全等重大議題上，更多選民選擇繼承蔡英文路線的賴清德。

談及中國大陸介入台灣選舉的手段，小笠原觀察，對台灣人而言，中國介選已是常識，甚至已經太過習慣，至於是否起到效果，他表示，此舉是希望幫侯友宜吸引選票，從表面上來看並沒有成功，但他作法愈來愈升級、巧妙，這點值得台灣注意。

小笠原表示，中國大陸一直把賴清德形容為「台獨派」，相當警戒，未來勢必會密切觀察賴清德5月就職演說所要傳達的訊息，檯面下也會以各種方式施壓賴清德。