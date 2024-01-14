民進黨總統候選人賴清德雖勝選，但立院席次未過半，國民黨52席、民進黨51席和民眾黨8席。民進黨立委高嘉瑜也失掉台北市四選區（內湖、南港）席次，她表示，未來立院很多政策推動會面臨困難，立院院長、政策推動都必須和民眾黨合作，考驗民進黨未來執政的溝通和協調。

高嘉瑜指出，未來立院很多政策推動會面臨困難，如前總統陳水扁朝小野大，潛艦預算就被擱置69次，這次立院院長、政策推動都必須和民眾黨合作，是很大挑戰，考驗民進黨未來執政的溝通和協調。

而不只高嘉瑜連任失利，民進黨席次共掉10席，高嘉瑜分析，可以看到很多年輕選票、中間選民在立委選票上沒有投給民進黨，導致民進黨沒辦法在既有基礎上擴大選票。執政本來就會有讓民眾不滿或失望的地方，但將這些情緒化為繼續執政、年輕人重拾信心，願意支持民進黨的動力，是很大的挑戰。

她說，執政8年，選民有不滿的地方，且立委選舉有時候和總統選舉也有連帶效果，總是會有選票流失，結果讓人難過，但也代表民主政治的常態，年輕人對居住正義、貧富不均問題希望政府做更多，雖然政府在平均地權條例、囤房稅做很多努力，但顯然大家覺得還不夠，全力反省、檢討，重新爭取認同，讓民進黨更符合大家期待。

此外，民眾黨政黨票得票率22.07％，高嘉瑜曾與民眾黨主席柯文哲友好，在這次立委選戰中才一改友柯形象，因應民眾黨政黨票開出，外界猜測高嘉瑜是否會靠攏民眾黨。

高嘉瑜回覆，從研究所被民進黨徵召成為任務型國代，民進黨一路給她很多機會和栽培，會一直在民進黨，民進黨是願意給年輕人機會，願意反省檢討的政黨，政黨總是有很多好壞的地方，好的人愈來愈多才會愈來愈好，希望有愈來愈多好的政治人物和新血加入，持續壯大台灣。

她評估，民眾黨帶動可望求新求變的年輕追隨者，但政黨需要經過長期檢驗和考驗，才能了解路線、核心價值，民眾黨還沒有長時間檢驗和執政過，無法了解核心價值，且柯文哲違背一直以來標榜的公開、透明、正直、誠心，也考驗未來支持者繼續凝聚。

高嘉瑜指出，民眾黨這次拿下8席不分區，也代表參選總統有連帶效應，選民對藍綠不滿，但民進黨理念絕對堅定，包含台灣本土路線、勤政清廉愛鄉土，都是民進黨從政者根深蒂固的基本信念，她也始終堅持。