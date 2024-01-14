目前是自由身的前中信兄弟總教練林威助，13日現身台中棒球場，受國中同學、台灣體大總教練林宗毅之邀，來到台中球場指導去年獲得日職樂天金鷲隊育成指名的永田颯太郎，

林威助去年5月初無預警卸下兄弟總教練職務，去年年底合約期滿因生涯規劃離隊， 外界都十分關心他下一步動向。14日他在個人臉書粉絲團放上1段影片及3張照片，影片中看到他用日文指導永田颯太郎打擊。

林威助寫道，謝謝國中好同學林總（林宗毅）邀約，跟去年被日本樂天指名的永田颯太郎選手一起切磋球技。他說：「年輕球員無窮，只要堅定信念，拿出禮儀、尊重、態度在球場上一定會有所進步。」

林威助並在文末附上4個hashtag，直呼「球場空氣真好」、「重回球場時光」、「珍惜當下每一刻」及「一球擊命」，並在文末押上日期及署名，而在留言區小編特別補充是在13日來到台中棒球場，不希望球迷們白跑一趟。