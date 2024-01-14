因應未來日益增多的網路教學及線上學習，以及防禦日益增加的網路攻擊，新北市今年投入2000萬升級「網路流量管理設備（網路負載平衡暨安全防護系統）」，可避免各式的網頁攻擊，同時提供遠端連線安全防護，增強連線控管能力及提高遠端行政作業的方便性，保障師生數位學習及資訊安全。

教育局表示，新北市校務行政系統及親師生平台是師生日常學習、教學、行政作業不可或缺的工具。「網路流量管理設備」，提供校務行政系統及其他資訊系統高度安全性，且針對重要核心系統建置「網頁應用程式防火牆服務」：提供更安全的網路環境且保護師生個資安全；並提供「虛擬私人網路服務」：讓師生不一定要用學校網路，可以在各地方更方便的遠端登入各類學習平台，以因應未來日益增多的網路教學及線上學習。

教育局指出，近期網路詐騙及木馬病毒攻擊事件層出不窮，造成民眾個資外洩的情況也時有所聞，為了保護師生的個資，特別加強網頁應用程式防火牆（WAF）服務，能提供「保護網站應用程式、監控及過濾網站、比對病毒與惡意程式等網路攻擊」，讓安全且正常的網路流量通過，避免網站受到惡意攻擊而造成資料外洩。

除此之外，虛擬私人網路服務，可用於保護網路連線和線上隱私，讓師生資料不受駭客及其他第三方影響及攻擊，透過數據加密、打亂資料或隱藏IP位置的方式，確保網路安全與隱私。

教育局說，新北市「教學」與「行政」正逐步邁向「數位轉型」，網路使用的需求與日俱增且網路安全威脅日益嚴峻，校園網路環境需要採取有效措施，防禦來自內外部的攻擊。「網路流量管理設備（網路負載平衡暨安全防護系統）」的導入是教育局落實資訊安全政策的重要措施，有助於提升網路效能與安全性！