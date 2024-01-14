國會三黨不過半，新科立委牛煦庭：代表戰國時代正式開始。

國民黨桃園市議員牛煦庭擊敗民進黨立委鄭運鵬成為新科立委，14日謝票前受訪表示，三黨在國會都不過半代表戰國時代正式開始，國民黨雖然在總統大選未有斬獲，但仍重返國會最大黨，選舉結果給蔡英文政府很大警訊，不再是「由你玩4年」，呼籲民進黨政府要尊重不同的聲音，他也認為韓國瑜很有機會掌握立院，民眾黨扮演關鍵角色，靜候各黨協商。

新科立委牛煦庭14日一早展開掃街謝票。(蔡依珍攝)

新科立委牛煦庭14日一早展開掃街謝票。(蔡依珍攝)

牛煦庭說，選舉結果看來台灣已經走出有別於藍綠的第三勢力，民眾黨大有斬獲，柯文哲雖然沒有當選，但不管是政黨票或總統票都有顯著成長，從基層選戰觀察，民眾黨支持者是3個陣營行動力最強的，昨早投票也感覺年輕人的比例非常高，在民眾黨傾巢而出的情況下，當然就會開出三強的總統盤，也牽動立委盤，不再是母雞一票、小雞一票的模式，反而是選民分裂投票，過去自己在桃園第一選區號召人民優先的角度就是為了分裂投票的局面預先準備，最後結果果然成為立委由藍軍取得優勢，總統因為年輕選票往柯文哲流動而造成賴清德最高票當選，這都是分裂投票的展現。

牛煦庭也認為民眾黨藍綠通吃，但影響綠盤比較大，以2020到2024兩盤選舉來比較，2020年所有年輕世代都挺蔡英文，2024年絕大多數年輕世代挺柯文哲，但是也不能說對藍軍沒有影響，因為2020的選舉可以界定是藍營選民傾巢而出的一次投票，助韓國瑜拿下550多萬，這一次國民黨陣容更加完整和全面，但最後只拿下不到450萬票，特別是在年輕選票中被柯文哲影響，但以強度來說，影響綠營大於影響藍營。

牛煦庭提到，現在談立院新局面仍尚早，因為都還在選戰收尾，要沉澱後再來觀察，但三黨不過半也宣告戰國時代正式開始，他呼籲民進黨政府要尊重不同的聲音，也許這一場選舉國民黨在總統大選沒有辦法有所斬獲，但至少已重返國會最大黨地位，這場選舉結果也給現在的蔡英文政府很大的警訊，台灣不再是由你玩四年，希望下一屆執政團隊能夠更尊重國會的意見、更尊重民意代表的聲音。

牛煦庭也認為韓國瑜當立院院長的規畫機會不小，國會一定是政黨政治，民眾黨可能會扮演關鍵角色，但這件事也不是一個新科立委可以去談判的事情，靜候各黨之間的協商的結果。