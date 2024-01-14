國民黨總統候選人侯友宜今正式回到新北市府上班，網路上卻已出現「罷免侯友宜」的臉書社團，國民黨立委王鴻薇今指出，賴清德是少數總統，民進黨在國會也未拿到過半席次，難道沒受到教訓，要隨著側翼起舞發動罷侯？大膽預測侯友宜不會像國民黨立委韓國瑜一樣面臨罷免危機。

傳綠側翼醞釀罷侯 王鴻薇提「2點」斷言：罷韓不會重現 @ChinaTimes

王鴻薇分析韓國瑜罷免事件之所以發生，首先是當時蔡英文總統拿下817萬票，民進黨如日中天，認為可以如此追殺韓國瑜，其次是韓國瑜搶下高雄，是難以平復之痛。

她強調，現在賴清德得票率僅40％左右，是「少數總統」，民進黨在立法院也未過半，難道民進黨沒受到教訓，要隨著側翼起舞、完全蔑視民意，發動罷侯嗎？王更直言，大膽預測，侯友宜不會像4年前的韓國瑜一樣面臨罷免危機。

但王鴻薇說，國民黨總統、副總統候選人侯友宜及趙少康，在很多藍營執政縣市開出來的票數不夠好，反而是賴蕭配拿第一，國民黨也應該深切檢討，想辦法讓民眾再相信國民黨。

王也指出，盧秀燕在這次選舉展現的高能量，蔣萬安則擔負非常大的輔選任務，相信兩位在黨內份量會越來越重，更重要的是，大家要一起合作打團隊戰，否則很可能被一一擊破。