高雄市三民區博愛一路上一處桌遊店，在選前一天12日上午遭兩名歹徒闖入，持鎮暴槍轟破天花板，造成一名員工受傷，2嫌作案後逃逸，開槍的主嫌在當天中午前就遭逮，陪同做案的共犯則於今天凌晨嘉義落網。

12日上午該桌遊店遭2名歹徒闖入，其中一名男子持鎮暴槍對天花板射擊隨後逃逸，造成天花板掉落，店內一名謝姓女店員遭碎裂水泥塊波及，致使頭部輕微擦傷，所幸經送醫包紮後沒有大礙。

警方獲報後立即成立專案小組查緝，經掌握逃逸路線後，在案發6小時內於當日11點30分在台南善化區逮到開槍的40歲徐姓主嫌，並查獲涉案鎮暴槍一支，以及毒品安非他命，依恐嚇、傷害、毒品危害防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

警方持續追查陪同開槍的同夥，終於在今日凌晨0時40分，於嘉義大林逮到48歲劉姓共犯，將依毀損、恐嚇罪嫌移送偵辦。據了解，2人在作案前曾於該處店家消費，卻與店家產生口角，疑似因此心生不滿開槍警告。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！