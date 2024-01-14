廣運（6125）舉行集團年度尾牙聯歡餐會席開85桌，並以「璀璨廣運，再創輝煌」為活動主題，展開集團員工同歡活動。集團執行長謝明凱看好今年營運逐季成長，自動化事業接單旺，將在今年、明年陸續出貨，營運成長可期。

謝明凱致詞時表示，期許廣運集團持續秉持不斷追求創新和轉型的精神，以核心技術、多方延伸、新事業突破，讓廣運集團不斷茁壯並開拓新局面。

廣運主要產品領域包含客製化工廠自動化生產線、自動倉儲系統、電商物流發貨中心、AI數據中心以及伺服器液冷散熱解決方案及半導體自動化設備等。自動化來看，訂單能見度已經排到明年，會陸續發酵。公共工程之外，還有傳產、物流，也有一些半導體設備。

廣運目前在手訂單滿載，為廣運關鍵成長動能，包括智慧倉儲物流設備、生產線設備及公共工程等相關工程，又已在泰國及越南二個國家，完成除大陸以外的第三地接單營運據點，廣運謹慎樂觀迎接2024年。廣運持續聚焦在智慧物流自動化設備、第三類半導體設備、資料中心／伺服器／5G／車載應用等液冷散熱解熱方案，並持續活化大陸投資性不動產