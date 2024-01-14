台南市王姓嫌犯（右）13日返鄉投票，深夜上酒店尋歡遭查獲隨身攜帶槍彈。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市王姓通緝犯逃亡平時躲在高雄，13日逢總統大選返鄉投票，晚上與朋友約在中西區康樂街1家酒店尋歡，卻在門口遇見台南市「戰警師徒」楊淯鈞與黃宇澤搭檔巡邏，2警曾逮過王嫌，立刻上前盤查，果然在其腰間查獲1把制式手槍與3顆子彈。

22歲王嫌涉嫌2項詐欺、2項毒品與藥事法共5件案件，分遭高雄地院、臺南地院、臺南地檢署、橋頭地檢署發佈通緝在逃。平時藏匿在高雄深居簡出，13日返回安定區投票，晚上看完開票，就與朋友相約到康樂街1家酒店飲料作樂。

王嫌在酒店門口遇上中正派出所警員楊淯鈞與黃宇澤，兩人是台南市知名戰警師徒，因績效卓著屢獲功獎，現已考取警大二技就讀，寒假返回原單位上班，搭檔巡邏時眼尖發現過去曾經抓過的王男。

兩警立刻上前盤查，王嫌見「厲害的警察」來了，心虛的舉起雙手，隨即被查獲腰間插著1把手槍，並有3顆子彈，他坦承攜帶槍枝，警方質疑「你帶這個是來輸贏的嗎？」

落網的王嫌自認倒楣，本以為警方在投票日應忙於選舉勤務，偷偷跑回台南投票兼尋友敘舊，竟連人帶槍被警方查獲。

他將槍枝推給過世朋友，警方將深入追查。全案調查後將王嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例調查送辦，另5案通緝部分也分別解送相關地院、地檢歸案。

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