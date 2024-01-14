2024總統大選結果揭曉，國民黨的侯友宜敗選，14日侯友宜（中）回鍋新北市府，視察新北捷運三鶯線三峽機廠工程進度。（陳怡誠攝）

新北市長侯友宜今（14）日一早視察捷運三鶯線工程，昨日敗選絲毫沒有影響到他的心情，精神抖擻的聆聽簡報，對於外界質疑敗選原因有三，分別為藍白合破局、文宣不夠以及凱旋苑重傷總統民調4％，對此侯友宜表示，所有的敗選原因就只有一個就是自己，他認為是自己做得不夠好，所以敗選應該歸咎於自己。

侯友宜表示，其他人都已經盡全力了，尤其是他的競選團隊，執行長金溥聰更義無反顧幫忙，更不要說趙少康，所以這一場選舉他有最大責任，要負起責任就是侯友宜一人，是大家讓國民黨維持國會立委的席次，成為國會最大黨。

侯友宜表示，其他人都已經盡全力了，尤其是他的競選團隊，所以這一場選舉他有最大責任。（劉瑋晴攝）

國民黨在國會與民進黨只差一席之地，侯友宜解釋，當國會選舉出來時，反映出近六成民意對現在的執政黨是不滿的，所以大家要共同去監督民進黨，在執政的過程中希望能有一個清廉、有效率，贏得人民信任的政府，在野黨有在野黨的責任，執政黨好好的面對國會的監督，讓國家能夠進步，這才是他們應該要扮演的角色。

侯友宜也為搭擋趙少康說話，他表示藍白合大家都等到最後一刻，也都期待藍白能合，趙少康也說只要能夠藍白合他都願意放棄，因為他知道只有藍白合，國民黨才能勝選，趙少康還提醒他要打電話跟柯文哲確認，在這種情況下趙少康仍義無反顧的與他並肩作戰，所以非常謝謝他，未來還是會與趙少康攜手合作，改造國民黨、改變國民黨，讓國民黨能夠贏得更多人民的信賴跟支持。