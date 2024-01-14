2024總統及立委選舉昨（13）日落幕，資深媒體人黃揚明透露，全國區域立委選舉投出的廢票總數破35萬張，甚至比時代力量獲得的政黨票還高。

黃揚明今在臉書指出，昨大選創下一項紀錄，全國區域立委選舉投出的廢票總數達35萬4,101張、廢票率2.58％。若與上屆區域立委選舉相比，即使本屆投票率較低，但廢票數卻增加近11萬票，廢票率增加0.85％，廢票成長率高達49％，「是很驚人的數字。」

黃揚明更舉例，時代力量這次政黨票得票為35萬3,670票，區域立委廢票比時力政黨票還高，「厲害了吧！」

黃揚明進一步分析道，若廢票率成長普遍發生在總統選舉和政黨票上，還可解釋為通案，但是本屆總統選舉的廢票總數為10萬0,804張，政黨票廢票數為26萬7,306張，都比上屆還低，唯獨區域立委的廢票數大量增加。此外，黃揚明提到，單一選區實施後，區域立委選票的廢票數都比同屆的政黨票廢票數少，這次也創下區域立委廢票數首次高於同屆政黨票的紀錄，可見絕非常態。

綜合上述分析，黃揚明認為柯文哲是關鍵。黃揚明指出，扣除台南市第5選區因國民黨原推候選人王家貞被取消資格，導致該選區投出驚人的2萬7千多張廢票外，其他選區選票暴增的唯一解釋，就是總統投給柯文哲的票，在沒有民眾黨候選人的選區，有一部分人不爽投，因此決定蓋下廢票，另外也有部分因拒投藍綠，導致一些無名選將得票高於1萬票。