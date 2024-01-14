國民黨花蓮立委候選人傅崐萁（中）以高達53.79％得票率，擊敗民進黨張美慧40.45％，成功連任。（本報資料照片）

2024大選落幕，國民黨花蓮立委候選人傅崐萁，以高達53.79％得票率擊敗民進黨張美慧40.45％，成功連任，有別以往的是，民眾黨來勢洶洶，瓜分藍綠政黨票，讓排在黨籍不分區立委第7順位的花蓮藥師公會理事長林憶君順利入主國會，成為新科立委，替花蓮再添1名為民發聲的人選。

國民黨花蓮立委候選人傅崐萁（車上前右）以高達53.79％得票率成功連任，今隨車隊從縣境最南端富里鄉出發，一路往北向鄉親致謝。（國民黨花蓮縣黨部提供／羅亦晽花蓮傳真）

國民黨縣黨部主委張逸華認為傅崐萁勝選的原因主要與選戰訴求「決戰花東快」有關，他說，花蓮開票結果顯示縣民對交通建設的需求，也肯定傅過去為花蓮爭取重大建設的問政績效，「一分耕耘、一分收穫」，未來仍會一步一腳印的打造花蓮未來的交通建設藍圖。

民進黨花蓮立委候選人張美慧（後排左）雖然敗選，卻認為此次經驗可作為未來再戰的基礎，今也在競選團隊陪同下，展開謝票行程，感謝選民的支持。（羅亦晽攝）

張美慧則感謝將票投給她的選民，待謝票行程及整理物資工作告一段落後，將檢討選戰過程中的不足與缺失，點出問題並彙整，作為2026年地方基層選舉的量能，相信能藉此逐步突破民進黨在花蓮的困境，不過需要一點時間，「只要去做，一切都不嫌晚」，才是在花蓮深耕及經營的務實作法。

傅崐萁與張美慧今天上午分別展開謝票行程，其中傅在妻子縣長徐榛蔚陪同下，從縣境最南端富里鄉出發，一路往北向鄉親致謝，張則與競選團隊幹部從花蓮市往南出發，感謝支持者的一路相挺。

另外，此次選舉民眾黨來勢洶洶，不僅瓜分花蓮國民黨少數的總統及政黨票，更與民進黨所得票數不相上下，二者僅差110票，顯見有不少對選民對藍綠失望，選擇將票投給第三選擇。

民進黨縣黨部主委嚴献宗坦言，此次大選確實可以看出花蓮鄉親對傳統藍綠政治攻防有些厭倦，未來會檢討並加強地方組織培育參選公職人員及與地方社團互動的機會，替綠營取得選民認同。

民眾黨縣黨部主委張天民則說，民眾黨在花蓮藍綠2黨夾殺下生存相當艱困，不過選民的支持與柯主席的一無反顧，是助民眾黨一臂之力的重要關鍵。對於林憶君成功為花蓮再添國會1席，他表示，未來黨部會與林合作，藉其醫療專長照顧花東地區的民眾，同時也會積極開拓黨員，扎根地方的基層實力。

至於如何看待國會藍白合，張逸華說，藍白合屬政黨間的協商，相信在野黨的團結能制衡執政無能的民進黨，實踐民主制衡的真諦；張天民認為，藍白合如對花東有幫助則絕對要合作。