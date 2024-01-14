冬天是心肌梗塞好發季節，往往讓人猝不及防，然而，網路上經常流傳「心梗自救法」的訊息，像是大力咳嗽、用力捶打胸口等，這些方法是否真的有效？對此，敏盛醫院研究副院長江坤俊示警，這些都是錯誤的動作，不僅沒效，還恐徒增心臟負擔。他提到，當心梗發作時，唯有2方法能幫助獲救，首先是立即向周遭的旁人求助，並請對方呼叫救護車；接著保持安靜，躺下等待救援。

江坤俊在《江P醫件事》提到，最近常在網路上收到一些心肌梗塞自救法的錯誤訊息，像是大力咳嗽、用力捶打胸口等，實際上不僅沒有效果，還會對心臟造成負擔。他進一步提到，當心梗發作時，只有2方法能幫助獲救，首先是向周圍的人求助，立即告知對方有心臟不適的情況，並請其協助呼叫救護車；接著保持安靜，躺下等待救援，因心梗可能會昏倒，若不慎撞到頭部，就恐造成進一步傷害。

一旦心肌梗塞發作時，江坤俊強調，最重要的是把握搶救黃金時間，越早到急診室，就能越早把血管打通，才能有較高的得救機率。

談及心肌梗塞的症狀，江坤俊說明，胸口悶痛感是最典型的徵兆，但很多人不一定會有此情況發生，反而是以肩膀痛、牙齒痛、後背痛等非典型症狀來表現；因此，若為三高患者，同時合併上述不適跡象，都要高度懷疑心臟是否出了問題，應盡快就醫尋求專業幫助，而非自行採取謠傳的自救方式。

胸腔暨重症專科醫師黃軒補充，根據世界心臟醫學會的共識，心肌梗塞的黃金救治時間是發病後的90分鐘，若未及時就醫，產生併發症機率很高，嚴重恐心臟破裂或死亡。他特別提醒，萬一心梗發作，有4件事千萬要避免，包括不要忍痛、不要胡亂拍打身體、不要自行亂服藥物、不要反覆詢問他人意見而延誤就醫。尤其糖尿病、高血壓、年紀大、慢性疾病患者，只要出現典型的心梗症狀，時間超過15～20分鐘都未緩解，務必立刻就醫檢查。