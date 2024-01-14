鄭文燦全力輔選仍全盤輸，萬美玲：候選人跟他無法畫等號。（民進黨桃園市黨部提供／呂筱蟬桃園傳真）

前桃園市長、副閣揆鄭文燦全力輔選「鎮守」桃園，但6席立委仍全盤皆輸，2連霸的立委萬美玲14日謝票前受訪認為，選舉結果證明鄭文燦無法跟其他候選人畫上等號，國民黨全壘打的好成績得來不易，是選民對藍營服務、專業到位的肯定，未來一定會團結一致，全力以赴爭取更多建設和經費，國民黨席次大幅提升也會，監督力道也會更強大。

鄭文燦全力輔選仍全盤輸，萬美玲：候選人跟他無法畫等號。

萬美玲說，昨天開票完第一個晚上，自己作息跟平常一樣，但因桃園鄉親給她超級多的支持，雖然馬不停蹄謝票忙到很晚，心境仍不同，充滿感謝，尤其桃園市國民黨立委六席全上，好成績相當不容易，代表3席連任立委拿出政績獲得地方選民支持，3席挑戰者像是涂權吉和牛煦庭分別在市議員選區楊梅和龜山大贏，也代表議員任內服務、專業到位。

萬美玲說，六席全上對桃園是一大利多，因桃園重大建設各選區彼此都有連結，將團結一致爭取更多資源和經費回來，尤其市長張善政上任後發現財政非常辛苦、舉債高，桃園創稅第一，但中央統籌分配款卻居六都之末非常不公平，未來不論是透過修法或其他專案預算補足，桃園六席立委都會全力以赴。

面對民進黨在桃園全盤皆輸，外界認為是對全力輔選的鄭文燦投下不信任票，萬美玲對此表示，鄭文燦過去在桃園擔任過8年市長，這局跟他有密切關聯，回桃園輔選黨籍提名人是他應盡的義務，但選舉結果也再一次顯示，鄭文燦個人無法跟其他候選人畫上等號。

萬美玲也提到，總統選票開出來讓大家難過，正如預期，不團結時會讓少數支持者支持的政黨候選人變成總統，導致多數人希望下架民進黨的願望無法實現，民進黨執政8年這麼多弊案和民眾不能接受地方，最後卻能繼續執政，國民黨從上到下都要好好深刻檢討。

萬美玲說，國民黨席次大幅提升，重返國會最大黨，監督力道一定更大，這屆國民黨只有39席占少數，面對民進黨蠻橫、零協商空間、不尊重少數，非常辛苦，下屆一定會扮演最大監督角色。