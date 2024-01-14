北投警查選舉賭盤偵破地下賭場，土方公司12人玩天九牌遭逮。

北投警方9日查緝選舉賭盤，意外在大度路一處土方公司，查獲天九牌賭場，當場逮捕48歲詹姓賭場老闆，以及2名48歲黃姓、45歲楊姓把風小弟，訊後依賭博罪送辦，並在鐵皮屋2樓查獲30歲謝姓賭客等12人，訊後依社會秩序維護法裁罰。

詹男利用選前一周警力用於選舉勤務，鮮少追查轄區賭場，但因選舉賭盤一直是選前重點，北投警方以選舉賭盤為由，向士林地方法院聲請搜索票，並通知刑警大隊特勤中隊到場支援，荷槍實彈攻堅，9日夜間趁鐵皮屋空地擠滿高級進口轎車，破門進入屋內甕中抓鱉。

警方壓制賭客12人。（翻攝畫面）

警方在鐵皮屋2樓查獲謝姓男子等12人，天九牌1副、骰子2盒，賭資8萬1895元，抽頭金400元。另外在現場車輛內查獲毒品、失竊車牌3個、販賣靈骨塔交戰守則等贓證物，同時查獲其他不法所得現金160餘萬元，釐清案情後再另行移送地檢署偵辦。

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