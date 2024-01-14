林昀希笑說是跟卡陰後像殭屍的陳謙文結婚。（三立提供）

陳謙文和林昀希在三立8點台劇《天道》中湊對「霖天CP」，網友直呼兩人顏值超搭，等不及看他們結婚，但8點檔婚禮戲往往是大場面且大多以失敗收場，如今劇中真的即將結婚，陳謙文表示面對婚禮戲只能接受，但一定會很多波折。林昀希也笑說：「我之前就說過，如果要結婚我們就要分手。」

林昀希、陳謙文劇中登記結婚。（三立提供）

兩人劇中雖想照節奏一步一步來，沒想到陳謙文竟喝到符水，被李興文下「魁儡咒」操控和林昀希登記結婚；陳謙文笑說結婚真的要靠衝動，自己更是真的「卡到陰」，讓林昀希哭笑不得。而陳謙文為了演繹被李興文操控的模樣，還學起李興文講話的語調，特地壓低聲量，加上生硬的肢體動作和死魚眼表情，林昀希笑說自己像跟僵屍結婚！

岳虹劇中對陳謙文作法。（三立提供）

日前播出陳謙文帶著六大禮到林昀希家中提親，李興文特地為新人布置婚房，實則下咒要把林昀希獻祭，詭異情節讓林昀希想起她看過的恐怖片，戲裡婚房中同樣出現大紅轎子元素，即使看起來很喜氣，但搭上很多顏色的蠟燭，氣氛還是很恐怖，加上又上演岳虹和李興文的法術對決，岳虹作法的手勢讓她當下看了覺得「毛毛的」。生肖屬虎的林昀希回憶小時候家中長輩怕忌諱，禁止她去婚房，只能遠遠看一眼，她都尊重。

林昀希參加過許多朋友的婚禮，每次致詞環節總會讓台下的她很感動，她表示小時候有幻想過辦公主般的婚禮，但想歸想，執行又是另一回事，她看身邊朋友們辦完婚禮都說很累，將來自己單純公證結婚也OK，如果真的要辦就是小型婚禮，人不用多，重要的人在身邊就好，但也可以配合男方意見。陳謙文是浪漫體質，覺得結婚是屬於「兩人的高調」，看朋友辦海外婚禮覺得好浪漫，表示一定要出國，「畢竟一生一次嘛！」