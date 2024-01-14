苗栗市長邱鎮軍獲得國民黨提名，投入苗栗縣二選區立委選戰，邱鎮軍也以8萬9111票高票當選，他14日早上以車隊掃街謝票，並指當選後責任更大，會積極思考如何兌現選舉政見，另，台中市長盧秀燕2028年將成國民黨共主，邱鎮軍認為是好事也會支持。

苗栗縣二選區立委選舉涵蓋10個鄉鎮，昨天開票時，邱鎮軍一路領先，最終10鄉鎮市，在對手曾玟學票倉頭份市只輸2890票，以及卓蘭鎮小輸335票，其他8鄉鎮全贏，最終以總票數8萬9111票、得票率55.05％，大贏對手曾玟學1萬6362票。

邱鎮軍今天一早從苗栗市水流娘出發車隊謝票，沿途民眾熱烈回應，更有支持者燃放鞭炮恭賀。邱鎮軍表示，確定勝選後，昨天晚上睡得很好，心情上也比較輕鬆。

他說，上任以後責任更重，怎樣為地方服務、把選舉政見兌現，這是目前要思考及進行的事情，在立法院會全力配合黨的意志，至於台中市長盧秀燕2028年可能成為國民黨共主，他認為是好事，只要是同志對社會有利，他都會支持。