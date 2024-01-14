2024大選國民黨敗選，黨主席朱立倫遭點名應下台，不過，資深媒體人羅友志持反對意見，理由是國民黨總統雖輸，但卻成為國會第一大黨，有這樣的成績要黨主席下台，一點道理都沒有。

針對敗選，國民黨前發言人蕭敬嚴今（14）日凌晨在臉書發文表示，藍軍的藍白合戰略設定有大錯誤，注定了最終的敗局，他認為，球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應要反省外，總教練更是會被開除以示負責，所以朱立倫當然要請辭黨主席。

「朱立倫下台？一點道理都沒有！」羅友志今在臉書發文直言，若從總統選舉來看，國民黨敗選了，然而在立委選舉方面，國民黨卻繳出了桃園全壘打、台中幾乎全壘打的成績，再加上不分區立委席次，成為國會第一大黨，「這樣的成績要逼宮下台？」

在羅友志看來，整個總統盤根本不是朱立倫一人的意思，所以，若真的要找戰犯，也不應是要朱辭職。另外，羅友志提到，民眾黨應要有很多人辭職負責，但不該是身為黨主席的柯文哲，因就像柯說的，此時黨主席若下台，民眾黨一定會瓦解，但他也必須要下一道又狠又絕的「罪己詔」。