嘉義市立委王美惠連任成功，今天謝票，回應民眾熱情招手。（廖素慧攝）

嘉義市民進黨立委王美惠拿到7萬8069票、50.64％得票率，成功連任，王美惠今天車掃謝拜，她說，她與黃敏惠市長的立場一樣，未來會更努力把中央資源拿回來建設地方；她也感謝這次黨內內訌激發她更大力量。

嘉義市立委王美惠連任成功，感謝鄉親支持力挺，激發她更大力量。（廖素慧攝）

嘉義市立委王美惠連任成功，市長黃敏惠第一時間貼紅榜祝賀。（廖素慧攝）

王美惠表示，她跟黃市長都很認真，也認為中央給嘉義市的資源、建設還不夠，嘉義市是財政模範生，中央應該有獎勵，不能因為嘉義市財政好，配合款也要多，這樣對嘉義市不公平，未來她會與市府合作，繼續爭取輕軌、總圖書館的建設。

此次立委選舉民進黨嘉義市內訌，王美惠仍拿下7萬8069票、50.64％得票率，國民黨張秀華拿6萬6822票、得票率43.35％，王贏張1萬1247票，2020年王美惠狂掃8萬333票、得票率50.20％，兩次選舉，王美惠自證其實力有目共睹，她坦言一路走來很艱辛，卻也激發她更大的力量。

王美惠說，感謝對方監督，感謝給王美惠力量，本來100分拚到120分，選舉結束了，希望為民進黨及地方鄉親，團結一致。

昨晚開票後，黃敏惠偕副市長林瑞彥到王美惠競總道賀，提出輕軌建設規畫藍圖，希望王美惠到中央爭取。