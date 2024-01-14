Together with @LockheedMartin, we've unveiled our new X-59 supersonic plane. The X-59 will fly later this year on the #Quesst mission to test quieter sonic booms.



What we learn could reopen the skies to commercial supersonic air travel: https://t.co/RjK3CGoFWy pic.twitter.com/028hjyUNDU — NASA (@NASA) January 12, 2024

美國國家航太總署（NASA）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司旗下的「臭鼬工廠」（Skunk Works）高級專案部門正式推出了X-59 靜音超音速技術驗證機（QueSST），隨著它建造完成，首飛已進入倒數計時階段，而超音速客機的未來或許要取決於它的成功結果。

據《動力》（The Drive）網報導，X-59驗證機12日首度在加州棕櫚谷（Palmdale）的美國空軍第42號工廠（Plant 42）亮相。它除了有白色機身外，底面還漆了NASA 的「音速藍」，同時機翼有紅色點綴。曾身為太空人的NASA副署長梅洛伊（Pam Melroy）說：「X-59 將有助於改變我們的旅行方式，讓我們在遠比以往更短的時間內，更緊密地聯繫在一起。」

值得一提的是，X-59專案可以追溯到2016年，原本NASA希望，它能在2020年首飛。後來目標變成要去年首飛，但如今則預定今年稍晚實現這里程碑。NASA說，最近延誤是團隊必須解決「2023 年發現的幾個技術挑戰」的結果。

X-59將帶來超音速客機飛行革命

據 NASA 說，X-59在首飛前，將接受「整合系統測試、發動機運轉和滑行測試」。而首飛和其他多次試飛預計將在42 號工廠進行，接著驗證機將移到 和加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）在一起的NASA阿姆斯壯飛行研究中心（Armstrong Flight Research Center）。靜音超音速技術驗證機雄心勃勃的目標在於證明，只要精心設計，就能降低傳統超音速音爆。為了消除超音速範圍內外產生的震波，減少製造音爆的成因，它有一個令人難以置信的長機頭，大約佔了99.7英尺（約30公尺）總長的1/3，它的翼展也略低於30英尺（約9公尺）。

事實上，自1973年起，美國就禁止上空的商業超音速飛行，即使是軍方也面臨何時與何處在領空內以超音速飛行的嚴格限制。至於世界上許多其他國家，也都有類似的超音速飛行禁令。而按照計畫，X-59將以1.4馬赫的速度飛行，藉由結合獨特的設計、造型和技術，以達到高度降噪的目標。至於計畫的第二階段，則將經由試飛等步驟，來確保核心設計充分發揮應有的功能。

而在預計2025—2026年進行的第三階段，也就是社區反應研究（Community Response Study）階段，X-59 將在美國不同地點上空飛行，接著詢問這些社群成員的意見。NASA先前說，全美將有4—6個城市可能參與這項研究。