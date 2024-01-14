2024總統大選由賴清德勝出，南京大學台灣研究所所長劉相平向本報分析，由於賴可能衝撞兩岸關係紅線，未來兩岸關係「前景不好」，會呈現較強烈的對抗。劉相平也強調，大陸學者到台灣交流，有助於增進兩岸相互了解、消弭誤解而造成的衝突，「他們應該歡迎吧？」

對於未來的兩岸關係發展，劉相平直言「前景不好」，因賴清德與蕭美琴在內外都抱持台獨思想，肯定會推出一系列台獨措施，去衝撞兩岸關係的紅線並造成很大傷害。他認為，兩岸關係在今後一段時間內，會以一種比較強烈的對抗方式呈現出來。

至於大陸會否再對賴清德進行觀察？劉相平指出，賴清德的基本台獨政策主張已經很明晰，不像當年陳水扁還有一些搖擺與一定的模糊空間，「那還有什麼聽其言觀其行的空間呢？」因此，更不能只從主觀上判斷賴清德會否轉向與調整，「我認為他們不會（改變台獨路線）」。

對於賴清德昨日的勝選感言，劉相平認為，他在兩岸的定位上就是錯的，直接稱呼大陸為「中國」，就是指兩岸是兩個國家；至於賴清德稱呼台灣為「中華民國台灣」，大陸也不會接受。而賴清德提及將依據「中華民國憲政體制」，劉相平更指是「說一套做一套」，欺騙台灣民眾、大陸與國際社會。

劉相平強調，未來如果沒有九二共識、兩岸同屬一中的話，大陸肯定不會接受任何與民進黨當局的官方聯繫。他認為，民進黨不要又說在沒有九二共識之下依然能夠處理好兩岸關係、依然能與北京進行官方或半官方接觸，「那些都是騙人的」。

談及520就職前，大陸會否採取相關措施或行動時，劉相平表示「這個不好說」，蔡英文若從事台獨活動，大陸肯定會反制，不過這筆帳也不能算到賴清德頭上。但是於就職之前的四個月當中，若賴清德放出許多台獨言論，大陸肯定還是要有所行動。

至於對未來大陸學者赴台交流的期望，劉相平指出，賴清德勝選演說中提到「用交流取代圍堵，對話取代對抗」，而大陸學者作為民間人士，到台灣去看看，「他們不會太在意吧？」劉相平強調，大陸學者到台灣交流，有助於增進兩岸相互了解、消弭誤解而造成的衝突，「他們應該歡迎吧？我想這對兩岸應該是個好事」。