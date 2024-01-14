無黨籍立委趙正宇昨連任失利，於臉書訴說心境，並感謝一路支持他的六選區選民。（本報資料照／陳夢茹桃園傳真）

2024總統及立委選舉落幕，桃園六選區由政壇新秀、國民黨籍立委候選人邱若華打敗2屆的無黨籍立委趙正宇，趙正宇今發文表示，昨天在宣布敗選前一刻有致電給行政院，盼能繼續支持八德交流道、三鶯線延伸八德段等建設，並向六選區、養育自己的地方道感謝。

趙正宇表示，政治這條路已走了25年，這次是時候停下腳步好好休息一下，請不要擔心我，難過一晚就好，明天還是要打起精神，過好日子。

趙正宇說，自己無黨籍的政治人物，能一路從最基層的市民代表選上議員然後走到立法委員，經常跟立法院的同事說，桃園六選區有著全台灣最好的選民，他們可以放下政治立場的成見，只在乎代表他們的人是否用心在這片土地，即使敗選的那刻，仍未改變心中的想法，會輸是因為還不夠努力。

趙正宇還說，宣布敗選的前一刻向行政院通了電話，請他們要繼續支持八德交流道、綠線延伸中壢段及大溪、台66接國三、三鶯線延伸八德段、每年對桃園市的公車補貼以及所有正在規畫和興建中的地方建設，不能延宕這些對於六選區民眾生活息息相關的事情，因為這也是我生活了57年的故鄉，養育了我一輩子的地方。

台灣民眾黨立委候選人李慕妍在這次選戰中獲得3萬多票，她今天進行掃街並發表敗選感言。她表示，選舉是一時的，這次在競選過程中拋出了許多需要被關注的政治議題，並讓更多人關心弱勢族群的權益，能獲得3萬多票，這令人珍惜的票數已經雖敗猶榮，將繼續在不同崗位上努力奮鬥，為台灣貢獻自己的力量。