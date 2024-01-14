民進黨立委鄭運鵬拼連任失敗，但因在競選期間帶著兒子「德德」掃街，意外讓兒子的高顏值曝光並成為各大社群、論壇討論對象，還有許多網友紛紛敲碗「德德」可以出道；對此，鄭運鵬也透過助理回應了。

立委鄭運鵬競選期間找來兒子「德德」掃街助選，怎料兒子的高顏值意外引起熱議，不僅被封「台灣車銀優」IG人數暴增，更傳出有經紀公司對他有興趣，連舉辦韓國演唱會的相關台灣工作人員也有關注他。

此外，連鄭運鵬13日在社群發表敗選文的文末也逗趣自稱「鄭運鵬兒子的爸爸」，再度引發許多網友歪樓「國民公公該做事了，見面會呢」、「敲碗見面會」、「要不要考慮轉職德德經紀人？（欸不是）」。

然而，針對外界都敲碗他加入演藝圈，根據《自由時報》報導，鄭運鵬助理表示，鄭運鵬夫妻很感謝大家喜歡「德德」，兒子未來的規劃與是否朝演藝圈發展，他們則表示，尊重兒子的意願，目前兒子還是學生目前鄭運鵬夫妻還是希望可以保有個人隱私與正常的學校生活，至於傳聞有經紀人接洽一事，助理則回應目前沒有收到相關消息。