余文樂一家巧被網友目擊，破除婚變傳言。（尚慶創意提供）

港星余文樂去年底突將410萬追蹤數的IG貼文全清空，沒想到此舉卻於13日受到一波新聞海嘯，傳聞臆測他與太太王棠云關係恐生變，但實際上他一家四口生活不變，在新聞發生當下之前，夫妻倆還帶著一雙可愛兒女在公園遛小孩、玩狗狗。

一家四口同遊的畫面，甚至被在公園遛噠的網友無意捕捉到，不小心出現在陌生人的IG貼文中，對方寫道：「剛剛看到余文樂一家人在公園，運氣真好！」即時打破夫妻不和傳聞，他也常常秀出生活動態，使他成為網友最愛關注的明星之一。

其實余文樂只是強迫症發作，想把照片濾鏡統一，重新整理IG的排版，此外，王棠云也在限動po出小朋友玩沙照，寫著：「如果可以就這樣玩1小時多好。」照片中她的卡其長褲配紅布鞋，也跟不小心同框網友照片裡的衣著一致，可說謠言不攻自破。

此外，余文樂近期正為品牌「Madness」10周年的快閃店忙碌，品牌來到10周年，除了會在二月於東京舉辦快閃店，相信應該會有很多驚喜聯名，敬請粉絲期待，趁著出外工作前，也會特別多留時間陪伴家人。