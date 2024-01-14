2024總統大選順利落幕，民進黨賴蕭配勝出，然而這次得票率下降，不少選票流向民眾黨，不僅是新政府上任後需要面對的問題，史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立更指出，民眾選擇把票投給柯文哲，說明了「台灣可以有一個比民進黨對中國更友善的候選人」。

4年前，總統蔡英文以高達57.13%的得票率挑戰連任總統成功，不僅擊敗韓國瑜（552萬票），更創下史上最高817萬票的紀錄。反觀這次大選，賴蕭配得票率僅40.05%，位居第2的侯康配得票率為33.49%，而首次參選的柯盈配得票率為26.46%，皆有一定比例的支持者。對民進黨來說，只能說是慘勝。

民眾黨的崛起意味著什麼？據《世界新聞網》報導，胡佛研究員祁凱立（Dr. Kharis Templeman）指出，比起兩岸關係，台灣選民、尤其是年輕人，更在意國內問題，但3組候選人都沒有拿出可以改變現狀的計畫，因此選民「沒有被說服，選其中一個而不是另一個會改變台灣的命運」。最後，「那些希望有所改變的人，或許就投給了柯文哲。」

除了國內政策備受選民關注，台海關係也是這次大選主軸。面對中國長期施壓，柯文哲採取「中間路線」，一方面堅持台灣應有自我保護的能力，另一方面主張應與大陸發展實質交流，降低台海戰爭風險。祁凱立認為，柯文哲和民眾黨以台灣政治的第三勢力出現，說明了「台灣可以有一個比民進黨對中國更友善的候選人」。

祁凱立預估，賴清德當選後，未來4年台海將延續蔡英文執政時期的緊張氣氛，北京最快下周就會採取行動，表達對大選結果的強硬立場。而在6成選民投票反對民進黨的情況下，國民黨若能在4年後推出優秀候選人，仍有可能在下屆大選中勝選。