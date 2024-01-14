以哈衝突於14日正式進入100天。此前一天，以色列總理尼坦雅胡表明，以色列將繼續在迦薩地帶的軍事行動，直至取得完全勝利，稱「沒有人會阻止我們」。

據迦薩衛生部門最新數據，自去年10月7日以哈衝突爆發以來，已逾2萬3800人死亡、6萬多人受傷。以色列國防軍參謀總長哈列維13日發表聲明說，以軍繼續在迦薩地帶作戰的計劃已獲批准。目前以軍在迦薩北部摧毀了哈瑪斯的軍事能力，以軍正在這一地區鞏固戰果。

緊接著，以色列政府新聞辦公室13日晚發布通報稱，尼坦雅胡當天在特拉維夫的國防總部說，以色列將繼續在迦薩地帶的軍事行動，直至消滅巴勒斯坦激進組織哈瑪斯、被扣押的以色列人獲釋，以及迦薩地帶不再對以色列構成威脅。

尼坦雅胡說，「沒有人會阻止我們，海牙（國際刑事法院）不會，『邪惡軸心』組織不會，其他人也不會…我們有可能也有必要繼續戰鬥，直到取得勝利，我們會做到這一點。」

尼坦雅胡還說，以色列尚未就軍事接管迦薩地帶與埃及邊界的費城走廊作出決定。他指出，封鎖迦薩以孤立哈瑪斯是這場戰爭的目標之一，稱以方「有許多選擇」，包括將部隊調入費城走廊。

尼坦雅胡補充稱，以政府將在14日提交一份預算案，其中包括增加對安全領域的支持等，以確保軍事行動得以繼續。