花蓮縣政府去年爭取中央2000多萬元經費挹注，修繕美崙山生態公園既有涼亭設施，提供民眾舒適的健行休憩空間。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

座落花蓮市區的美崙山生態公園，是民眾日常休憩運動的好去處，也是許多野生動物的家園，花蓮縣政府為使園區成為友善且具教育意義的綠洲，去年爭取2000多萬元進行改善工程，包括施作階梯、修繕木構造設施及建置導覽系統及園內特有種解說牌等，期望能朝都會型森林生態公園願景邁進。

海拔約108公尺的美崙山生態公園園區面積逾50公頃，是典型的亞熱帶森林生態系，在豐富生物多樣性及優越地理位置的加持下，成鄉親欣賞海景及觀察生物的城市後花園，且山腰有羽球場、兒童遊樂休閒設施等，加上山裡有條長約800公尺的登山小徑，平日也吸引不少民眾前往運動，沐浴在山林裡的芬多精裡。

花蓮縣政府去年爭取中央2000多萬元經費挹注，修繕美崙山生態公園既有走道設施，提供民眾舒適的健行休憩空間。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府去年爭取中央2000多萬元經費挹注，在美崙山生態公園內，以園區特有種生物做為解說牌意象，讓民眾更加認識園內的生態。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

然而，美崙山生態公園部分休閒設施經長年使用出現破損情形，恐危急民眾使用安全，縣府2010年接管後，每年持續挹注經費修繕，去年更向中央爭取逾2000萬元改善費用，陸續完成園區好漢坡階梯改善、涼亭、棧道等木構造修繕工程，同時也更新蓮霧園及科博館平台及文人園區排水系統，並重新建置導覽系統及狐蝠、五色鳥等特有種生物的解說牌。

農業處長陳淑雯說，在縣長徐榛蔚重視整合生態資源與強化設施安全的要求下，農業處以安全、永續為第一考量施作美崙山生態園區改善計畫，任務去年完成後，會繼續努力讓園區成為具美觀、功能、環境友善和教育意義的永續都市綠洲，朝國際級都會型森林生態公園願景邁進。

徐榛蔚表示，美崙山生態園區是鄉親遊玩運動的最佳場所，縣府為維護民眾安全，致力提升其基礎服務設施水準、優質環境，並強化整體架構，希望能藉此提升花蓮在地旅遊品質，讓民眾認識園內的生態。