2024總統大選落幕，民進黨總統候選人賴清德以逾558萬票當選，而兩岸未來走向也成為各界關注的議題。中國時報與旺報14日舉辦「2024選後台灣新局與兩岸關係」座談會，邀請大陸、美國、台灣學者互相交流，分享各自觀點。會後，與會的政治大學副教授廖元豪（左起）、淡江大學教授黃介正、淡江大學榮譽教授趙春山、旺報社長戎撫天、前海基會董事長洪奇昌、中國時報總主筆陳琴富、東吳大學講座教授朱雲鵬、美國德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中一起合影。（劉宗龍攝）

2024"兩岸新局" 美.中.台三方學者座談會

民進黨賴清德雖贏得2024總統大選，但得票率僅4成，而在立委選舉方面，藍綠白三黨不過半，淡江大學榮譽教授趙春山今（14）日在《中國時報》與《旺報》舉辦的「2024選後台灣新局與兩岸關係座談會」中分析，這次選舉，政治板塊出現很大移動，第三勢力異軍突起，「但國民黨還是老毛病」。

趙春山說，身為老國民黨員，內心感覺實在很難用文字形容，「年紀大了，國民黨勝負跟我個人沒有那麼大旺盛企圖心，國民黨落到這個下場，我真的是悲從中來，對台灣民主政治發展充滿悲觀」。

趙春山分析，這次選舉是台灣政治生態很大的改變，政治板塊出現很大移動，第三勢力異軍突起，柯文哲就是一個人在表演，沒有龐大組織，也不像藍綠有這麼多政治人物，得到的支持卻緊緊追著百年政黨，實在讓他耳目一新。

但趙春山也說，對民眾黨要成為第三勢力不抱樂觀，因為從選舉過程表現來看，他們外交學蔡英文，政策看不出具體規劃，忽左忽右、忽藍忽綠，是標標準準的投機主義，看不出來有長期目標，不可能變成制度化的第三條路線。

談到國民黨，趙春山認為，這次候選人中雖有看到新的面孔，但做事風格跟選舉步驟還是老年人方式，重大決策仍在狹窄管道進行，沒有橫向聯繫、垂直分工，究竟誰負責這場選舉、誰做最後決定沒人知道，國民黨仍是老毛病，「我話講得比較重，整個黨讓人家感覺看不到未來，還是寄望幾個新興的人，但這樣沒什麼長進，要寄望廣大群眾。一定要丟掉舊包袱，用新的人跟思維」。

另外，趙春山指出，民進黨非常懂選舉，不得不佩服，隨著外在環境不斷作出調整，「奧步一流」，可以創造各種新名詞；他提到執政對各政黨幾乎是包袱，沒有任何國家例外，是在野攻擊的最佳機會，但這次在民進黨身上看不出包袱。