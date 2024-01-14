衛福部部長薛瑞元今天表示，會繼續追高端疫苗合約公開後續。（鄭郁蓁攝）

2024總統大選期間，賴清德副總統表示，會公開高端新冠疫苗採購合約，讓高端爭議再度成為選戰攻防焦點，如今選戰落幕了，合約公開議題卻不了了之，衛福部長薛瑞元回應，高端合約問題，衛福部會持續追蹤，政務次長王必勝則表示，衛福部立場是「希望公開、儘速公開」，明天就會聯繫高端問進度。

大選已經落幕，高端新冠肺炎疫苗採購合約卻沒有下文，還要不要公開，薛瑞元今參與「台灣醫法實務論壇」活動，並於離開時接受訪問提到，目前還是不知高端何時會舉行董事會討論，但「還是會再追」。

王必勝則表示，對於合約，衛福部立場仍是希望高端、且應儘速公開」，明天（15日）就會聯繫高端問進度。

衛福部疾管署表示，針對高端新冠疫苗採購合約爭議，相關合約均無不可告人之事，一切採購流程均依照相關法規及國際商業慣例嚴謹進行。在國際上新冠疫苗緊急採購狀況相同，各國政府與疫苗廠皆未對外揭露商業條款，以確保採購與供應之間議價的動態平衡。