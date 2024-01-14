我國總統選舉1月13日順利完成，外交部今天表示，包括英國外相卡麥隆、德國數位及交通部政次Daniela Kluckert、法國國民議會議長彭佩美、義大利參議院副議長錢益友等人在內，目前歐盟及歐洲25個國家行政部門高層、國會正副議長、國會友台小組正副主席、外交委員會正副主席、國會議員逾200名政要已在我國選後第一時間表達祝賀。

外交部副發言人蕭光偉指出，歐洲作為全球最多成熟民主國家的區域，目前已有逾200名政要表達祝賀。另由全球五大洲超過30國及250名國會及歐洲議會議員所組成，並以英國為秘書處的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）也在第一時發表聲明，肯定我國即便在中國大陸史無前例的干預下，仍平和完成自由且公平的選舉。

他說，歐洲及國際民主社會以實際行動表達對我國強健民主韌性的高度重視與肯定，外交部對此表達誠摯的歡迎與感謝。

其中，歐盟透過對外事務部（EEAS）於我總統大選結果揭曉後即發布聲明，表示對台灣舉行選舉的歡迎，並祝賀所有參與此一民主進程的選民。歐盟強調台海和平穩定攸關區域及全球安全與繁榮，對持續升高的台海緊張情勢表達關切，並反對任何片面改變現狀的行為。

歐洲議會友台小組主席蓋勒偕兩位副主席柯契夫及里克發表聯合聲明，除表示台灣完成透明、公平的大選足為亞洲民主燈塔及全球楷模外，也重申歐洲議會對台灣民主的堅定支持，期許在近期通過數項重要友台決議案的基礎上，使台歐盟雙邊關係持續成長茁壯。

英國外相卡麥隆同日發布正式聲明，祝賀民進黨總統候選人賴清德勝選，並表示大選是台灣充滿活力民主體制的明證，未來期待台海兩岸在「沒有武力威脅，或者動用武力或脅迫」的情況下，重新透過建設性對話和平解決分歧。英國前首相特拉斯等6名國會議員也分別發文致賀。

德國聯邦政府數位及交通部政務次長Daniela Kluckert及德國國會友台小組主席魏爾胥等政要表達祝賀，並期待台德持續緊密合作。

法國國民議會議長彭佩美推文祝賀總統當選人，並祝福台灣民主及其選民，另呼籲持續共同努力捍衛台海和平。法國參議院友台小組主席暨外交國防委員會副主席勒莫因，以及法國國民議會友台小組主席博多黑等國會議員也祝賀我國完成民主大選，並期盼持續強化台法關係。

義大利參議院副議長錢益友透過義大利AGI新聞社發布新聞公開祝賀。義大利國會友台協會主席Lucio Malan參議員偕副主席Adriano Paroli參議員及副主席Silvana Andreina Comaroli眾議員代表義國國會友協全體74名成員聯名致函祝賀我國正副總統當選人，盼義國國會友協持續努力與我國新政府攜手強化台義雙邊關係。愛爾蘭參議院議長巴蒂默也推文祝賀我國正副總統當選人。

在中東歐國家方面，捷克總統帕維爾、副總理兼衛生部長Vlastimil Válek、參議長韋德齊、眾議長艾達莫娃、參議院外交、國防及安全委員會主席費雪、眾議院外委會主席傑尼雪克及眾議院友台小組主席班達等捷克政府高層都第一時間發文祝賀，期待台捷關係蓬勃發展。

立陶宛外交部長Gabrielius Landsbergis、國會議長希米利特、斯洛伐克經濟部政務次長席莫納、斯洛伐克國會友台小組主席斯達多波蘭數位部次長葛拉馬提卡及波蘭參議院副議長卡敏斯基等均即時向我國表達祝賀。

波海三國外委會主席發布聯合聲明，讚揚台灣的總統選舉再次展現民主制度的力量和韌性，堪為印太區域的典範與世界的良善力量。烏克蘭布查市市長費多盧克、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、西班牙、葡萄牙、烏克蘭、匈牙利、羅馬尼亞、科索沃等行政與國會部門政要也都予我祝賀。

蕭光偉指出，歐盟及各歐洲國家相繼恭賀台灣完成此次重要大選，展現歐洲民主國家對台灣自由民主的高度重視與支持，外交部對此深表感謝與振奮。我國將在既有台歐堅實友好的基礎上，持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作與交流，共同守護自由、民主、人權、法治等基本價值，再創台歐互惠夥伴關係的新篇章。