2024年總統暨立委選戰落幕，台中二選區立委林靜儀落敗，今（14日）一早即展開謝票，除感謝選民疼惜，也坦言短時間內要重整腳步；另，她表示，很早就說過台中市長盧秀燕很早就準備在此次選戰後將成為國民黨內被期待、也具有地方實力的領導人。

台中市8席立委原民進黨6席、國民黨2席，經過激烈選戰，成功翻轉為國民黨6席、民進黨2席，林靜儀表示，對此結果，感到相當意外，地方選舉成績不好，實力大量流失下，面對未來兩年後的地方選舉，短時間內大家要重整腳步。

林靜儀表示，未來人仍在台中，但是選區內的服務處會在春節後全都關掉，優質的服務團隊歡迎各界取才。這兩年的工作強度很大，她會先休息一陣子。

當被問及盧秀燕輔選有功，會不會是下一屆國民黨總統人選，林靜儀回應，在選戰初期就曾在政論節目講過，盧秀燕早已預知1月14日之後，國民黨內最有發展可能就是他了，早在半年前盧已經在準備，她會是1月14日之後下一個國民黨內被期望且有地方政治實力的政治領導人。