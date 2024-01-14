大寒是24節氣中最後一個，交節氣時間是1月20日晚上22時07分08秒，大寒過後就準備迎接除夕過年，命理師柯柏成表示，大寒開運顏色為紅、紫色，參加尾牙摸彩時若穿上這些色系的服裝，能帶來好運，但有兩類人要注意。

柯柏成在臉書粉專發文指出，小寒（1／6）時若沒有時間大掃除，大寒（1／20）就要開始動手清理，因為大寒期間有兩件大事，分別是臘月十六（1／26）的尾牙祭，當天要感謝土地公這一年的照顧，以及臘月二十四（2／3）送神日。傳統習俗上，農業社會這兩件事都是過年前家裡的大祭祀，提前把家裡清理乾淨，祭祀時就不用多花額外的時間做清潔。

柯柏成引用唐代詩人元稹的《詠廿四氣詩．大寒十二月中》的詩句「大寒宜近火，無事莫開門」，意即要注意保暖和避免遠行。古代農業社會對大寒的宜忌有當時的時空背景，放到現在也不是沒有道理，因為天氣變冷，新聞中也常看到低溫猝死的消息，柯柏成提醒，千萬別因為身處中低緯度就掉以輕心，尤其如果規劃外出遠行，要考慮氣候影響的不利因素。

另外，柯柏成提到，大寒開運顏色為紅色、紫色，參加尾牙摸彩的人不妨穿搭這些色系的服裝，能帶來好運，不過名字中帶有火字部首或自身八字火過旺的人，不需要穿搭這些色系的衣服便能迎來好運，以免火的元素過旺，反而成燥，接不到運氣。

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