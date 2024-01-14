BE'O在便利貼環節中，暖心幫粉絲完成願望。（WOW集團╴火種娛樂提供）

韓國饒舌歌手BE'O昨（13日）在台北華山Legacy Taipei舉辦的人生首場演唱會「BE'O 1st Concert in Taipei」圓滿落幕。他一開場即以在《Show Me The Money 10》中一戰成名的經典歌曲〈Counting Star〉揭開序幕，立刻讓現場嗨翻。活動上，他做足準備為粉絲帶來滿滿的驚喜，包含安可一連帶來26首歌曲， 包含〈MBTI〉、〈BAD LOVE〉、〈Brand〉與〈Nostalgia〉等，結束時還不忘用中文祝大家「新年快樂」，並與粉絲約定夏天要再來台灣吃芒果冰、開演唱會。

BE'O衝下台和粉絲自拍，展現親民作風。（WOW集團╴火種娛樂提供）

BE'O在演唱會尾聲和全場大合照。（WOW集團╴火種娛樂提供）

初次與台灣粉絲見面，BE'O不僅準備了願望便利貼環節，還突跑下台讓粉絲摸自己的耳環以及與粉絲自拍，安可演出加碼時，還直接繞場一週，獻上擊掌等親民零距離互動。而喜歡小酌的他演唱會前一天也相當忍耐，沒有馬上嘗試台灣的特色酒，只為以最好的狀態呈現自己的演出，他也答應今年會有更多活動與演出，讓粉絲有很多機會可以一直看到自己。同時表示因為很珍惜與粉絲們的關係，歡迎粉絲私訊他，只要有機會都會親自回覆，感謝大家為自己提供源源不絕的動力。

BE'O也提到自己十分重視新年聽的第一首歌，而〈Sea〉是他在20歲低潮時所創作的歌曲，更具意義，所以將這首歌獻給台灣歌迷們，且因每次演出都會全心全意投入，一直擔心自己在演出過程中會因情緒而淚灑現場，幸好現場粉絲給予滿滿能量而忍住淚水。此外，他也坦言，去年因寫歌卡關因此減少演出陷入低潮，卻也因此創作出〈MAD〉一曲，粉絲在最後高舉應援手幅回應「雨傘們會一直在你身邊」，讓BE'O深受感動，告白只要大家還在他身邊，他就不畏任何困難。