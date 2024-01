BE'O在便利貼環節中,暖心幫粉絲完成願望。(WOW集團╴火種娛樂提供)

韓國饒舌歌手BE'O昨(13日)在台北華山Legacy Taipei舉辦的人生首場演唱會「BE'O 1st Concert in Taipei」圓滿落幕。他一開場即以在《Show Me The Money 10》中一戰成名的經典歌曲〈Counting Star〉揭開序幕,立刻讓現場嗨翻。活動上,他做足準備為粉絲帶來滿滿的驚喜,包含安可一連帶來26首歌曲, 包含〈MBTI〉、〈BAD LOVE〉、〈Brand〉與〈Nostalgia〉等,結束時還不忘用中文祝大家「新年快樂」,並與粉絲約定夏天要再來台灣吃芒果冰、開演唱會。

BE'O衝下台和粉絲自拍,展現親民作風。(WOW集團╴火種娛樂提供)

BE'O在演唱會尾聲和全場大合照。(WOW集團╴火種娛樂提供)

初次與台灣粉絲見面,BE'O不僅準備了願望便利貼環節,還突跑下台讓粉絲摸自己的耳環以及與粉絲自拍,安可演出加碼時,還直接繞場一週,獻上擊掌等親民零距離互動。而喜歡小酌的他演唱會前一天也相當忍耐,沒有馬上嘗試台灣的特色酒,只為以最好的狀態呈現自己的演出,他也答應今年會有更多活動與演出,讓粉絲有很多機會可以一直看到自己。同時表示因為很珍惜與粉絲們的關係,歡迎粉絲私訊他,只要有機會都會親自回覆,感謝大家為自己提供源源不絕的動力。

BE'O也提到自己十分重視新年聽的第一首歌,而〈Sea〉是他在20歲低潮時所創作的歌曲,更具意義,所以將這首歌獻給台灣歌迷們,且因每次演出都會全心全意投入,一直擔心自己在演出過程中會因情緒而淚灑現場,幸好現場粉絲給予滿滿能量而忍住淚水。此外,他也坦言,去年因寫歌卡關因此減少演出陷入低潮,卻也因此創作出〈MAD〉一曲,粉絲在最後高舉應援手幅回應「雨傘們會一直在你身邊」,讓BE'O深受感動,告白只要大家還在他身邊,他就不畏任何困難。