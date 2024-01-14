李銘忠以 《台灣犯罪故事》–《生死困局》拿下亞洲電視大獎視帝。（Disney＋、凱渥提供）

金鐘視帝李銘順的弟弟李銘忠，元旦才向交往10年的圈外女友Jess求婚成功，13日再以 《台灣犯罪故事》–《生死困局》的沈昌戎一角，在亞洲電視大獎中獲最佳男主角獎殊榮。在得知消息時，他表示感到驚喜又震驚，對此殊榮深感複雜，同時對亞洲電視大獎及評委的肯定表示感激。

當被問及在得知獲獎的第一反應時，李銘忠坦言消息來得太突然，他當時正在跟未婚妻陪長輩吃夜宵，「為了不驚動大家，我們壓抑著心裡的喜悅和興奮」。對於今年一系列好運，李銘忠表示：「這是上帝在2024開年給我一連串最美好的祝福，絕對會讓我更有自信的往前走。希望2024 會給帶給大家更多的好事和作品。」

李銘忠感謝Disney＋、Cora、犢影、導演洪子烜等合作夥伴，將獎項也視為與演藝團隊共同努力的成果。他並向經紀公司凱渥老闆吳鋒、經紀人Sammy及經紀團隊的同事表達感激之情。

他在得獎感言中更表達對哥哥李銘順、重要支持者（未婚妻）和台灣影視圈的感激之情，「謝謝我哥李銘順，謝謝你一直都是我人生路上的照明燈，能成為你弟弟是我福氣！再來這一位是我人生下半場很重要得一個人，她每天早上在我出門工作時都會發簡訊給我，祝我工作順利，鼓勵我說我是最棒的， 謝謝妳，有妳的支持我才可以全心全意投入在我的工作上。」他並承諾繼續努力，表示成為台灣影視圈的一份子是他的榮幸。此外，李銘忠也感謝馬來西亞及一路支持他的人，將此殊榮視為上帝在2024年為他帶來的美好祝福。

儘管由於工作原因無法親臨頒獎典禮，李銘忠將這次得獎視為一場美麗的驚喜。對於慶祝方式，他謙虛表示在家喝一杯，讓這個夜晚充滿喜慶，與未婚妻共同分享這份喜悅，儘管都壓抑著心裡的喜悅和興奮。