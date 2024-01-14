北韓日前關閉平壤廣播電台，並解散多個民間交流組織。《韓聯社》分析，北韓此舉或印證其依照最高領導人金正恩的指示，正加速改變兩韓統一路線，並整編對韓機構。

金正恩去年底在八屆九中全會上，將兩韓關係定性為「敵對的交戰國關係」，宣稱「韓朝永遠都無法實現統一」，並指示整編對韓機構。本月1日起，北韓在外務相崔善姬的主導下著手整編對韓機構。

據《韓聯社》報導，韓方自13日下午起接收不到北韓對韓宣傳電台「平壤廣播電台」的訊號，電台官網「民族大團結」也無法登錄。據推測，平壤廣播電台一直由北韓對韓機構運營，可能因北韓整編對韓機構而被叫停。

北韓曾通過平壤廣播電台，對潛伏在韓國的北韓間諜傳達指令，有「暗號廣播」之稱。2000年6月15日，兩韓舉行首次領袖會談後，北韓即暫停此類廣播，後於2016年6月重啟，2020年3月7日和3月13日2次播放。

北韓還著手整編與韓國開展民間交流的多個機構和團體。據北韓官媒《朝中社》13日報導，為貫徹落實金正恩在動黨第八屆中央委員會第九次全體會議上提出的「轉變對韓國政策」方針，北韓幹部動員大會12日舉行。會議決定解散旨在改善兩韓關係、和平實現統一的多個機構，如《六一五共同宣言》實踐朝方委員會、祖國統一跨民族聯合朝方本部、民族和解協議會等。

另外，北韓各類宣傳媒體開始著手在網頁上抹去「統一」印記。北韓外宣網站「我的國家」刪除了強調兩韓統一的「我們是一體」欄目。「由我們民族自己」、「統一的回聲」、「柳京」等北韓對韓國宣傳網站11日起無法打開，這可能都與北韓整編對韓機構有關。