日本外務大臣上川陽子13日就我國總統大選結果發表談話，祝賀我國順利完成民主選舉，隨後有超過30位日本各黨派國會議員祝賀副總統賴清德勝選，並期盼台日關係持續穩健發展。捷克總統帕維爾也在接受媒體訪問時祝賀我國順利完成民主選舉，這也是歐洲首位公開祝賀的國家元首。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）13日接受捷克通訊社（ČTK）訪問時，對台灣人民的選舉民主進程表示祝賀，他說，捷克與台灣的關係正在許多不同的領域成功發展，這一趨勢將在台灣新領導團隊的帶領下繼續前進。

捷克副總理兼衛生部長瓦雷克也推文肯定我國民主成就，恭喜賴清德副總統贏得自由民主的選舉，展現出台灣的民主再次戰勝了來自中國大陸的威脅。曾分別於109年及112年訪台的捷克參議院議長韋德齊及眾議院議長艾達莫娃也推文肯定台灣人民守護美麗的寶島。

外交部副發言人蕭光偉表示，帕維爾總統展現堅定支持民主夥伴的信念，是歐洲首位公開祝賀我國大選的國家元首，外交部表達誠摯感謝。

他說，近來台灣與捷克持續推動經貿、文化、科技、教育、研發、援助烏克蘭及雙邊互訪等多面向合作，捷克也多次在各式國際場域以公開聲明及具體行動支持台灣，帕維爾更在去年9月19日第78屆聯合國大會發表演說，公開關切台海情勢並聲援台灣。我國將在既有的良好基礎上持續與捷克深化合作，透過互惠互利的交流合作，擴大兩國實質夥伴關係。

日本外務大臣上川陽子也祝賀賴副總統在大選勝出，以及台灣順利完成民主選舉，並期待透過對話和平解決相關議題，維持區域和平與穩定。台日共享基本價值，且雙方經貿關係及人員往來密切，彼此互為極為重要的夥伴，也是珍貴友人，日本政府將致力進一步深化台日交流與合作。

日本國會最大友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員及日本台灣交流協會會長大橋光夫14日也親自向總統、副總統當選人表達祝賀之意。

蕭光偉表示，超過30位日本各黨派國會議員也在選舉結果公布後，第一時間公開祝賀賴副總統勝選，肯定我國順利和平完成總統及立法委員選舉，並期盼台日關係持續穩健發展。

他說，日本政府及各界於我國選後第一時間發布祝賀，彰顯日本高度重視台日關係，堅持深化民主、自由、法治等普世價值，以及維護區域和平穩定與繁榮的決心。未來我國將在既有的良好基礎上，持續與日本密切合作，深化台日在區域安全及各領域交流關係。