每年冬季，是大啖烏魚子美味的季節，烏魚全身都可食，堪稱高經濟價值的魚種，其中烏魚子和烏魚膘，更受饕客青睞，也是過年宴客時桌上常見的經典佳餚。日料名店「狗一下居酒食堂」即日起推出為期1至3周的快閃「烏金季」，讓民眾在日本料理店也能品嚐烏金迷人滋味。

「狗一下」忠孝店每日限量20組的「日料吃到飽」方案，每位988元至1688元不等，可暢食87至110道精緻日料。(馬辣國際餐飲集團提供)

「狗一下居酒食堂」特選有「烏金故鄉」之稱的雲林口湖鄉新鮮直送，使用「烏魚三寶」之中的「烏魚子」和「烏魚膘」入菜，全新推出4款季節菜色，讓饕客在寒冬補冬，暖胃暖心。

季節菜色中首推冬季限定新品「蒜香烏魚膘」，以胡麻油將烏魚膘煎至兩面焦黃，米酒熗香後放入老薑、蒜片、蒜苗、洋蔥等配料小火燜燒，一開鍋香氣四溢，魚膘嫩如豆腐，加上濃郁誘人的醬汁，搭飯搭酒都適合。「炙燒烏魚子壽司」以整塊烏魚子切片，直火烤至表面金黃冒泡，油潤鹹香的滋味搭上Q彈紮實的越光米，令人超滿足。

另一道「炙燒野生烏魚子」燻香彈牙，鮮香魚卵在口中化開，再搭配白蘿蔔的爽脆和青蒜的辛香，展現多層次絕妙口感；而奢華平民美食「野生烏魚子炒飯」，將魚子切丁後與雞蛋、米飯、青蔥大火快炒，每粒米飯緊緊吸附大海的鮮甜滋味、鬆軟酥香的口感，讓平民炒飯大大提升質感與美味。

「狗一下居酒食堂」特選「烏金故鄉」雲林口鄉湖新鮮直送，以「烏魚子」和「烏魚膘」入菜，新推出4款季節菜色迎客。（馬辣國際餐飲集團提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「狗一下」忠孝門市獨家推出每日限量20組的「日料吃到飽」方案，選擇 1388元方案，額外享有「野生烏魚子炒飯」無限供應。(馬辣國際餐飲集團提供)

「狗一下」忠孝門市獨家推出每日限量20組的「日料吃到飽」方案，每位988元至1688元不等，提供綜合握壽司、卡滋蝦手捲、軟殼蟹手捲、、自製午魚一夜干、嚴烤透抽、清酒大蛤、廣島炸牡蠣、美國Choice無骨牛小排串燒等共87至110道精緻日料，活動期間內選擇 1388元方案，額外享有「野生烏魚子炒飯」；選擇1688元方案則加贈一道「炙燒野生烏魚子」吃到飽，直接加菜不加價，爽吃烏魚子，吃得盡興又開心。

「狗一下居酒食堂」祭出數字優惠活動，身分證、健保卡、護照號碼含「1、6、8」任2碼，可重複，全桌享有售價 200元的「香烤鮭魚肚」1份。（馬辣國際餐飲集團提供）

因應歲末聚餐多，品牌祭出優惠活動吸客，1月31日前，2成人以上同行，單點用餐，單筆消費滿1000元，其中一人身分證、健保卡、護照號碼含「1、6、8」任2碼，可重複，全桌便可享有價值 200元的「香烤鮭魚肚」1份 ；滿2000元即贈2份，以此類推。該活動需提前至少一日訂位並主動告知參加活動。此外，月底前在品牌官方FB粉絲團指定貼文留言，寫下新年新希望，有機會獲贈500元現金抵用券。

3月31日前，品牌也推出微型尾牙，公司行號或團體聚餐，平日周一至周五4成人以上同行並提前至少一日預約訂位，主動告知參加「尾牙／春酒」活動且支付訂金，同桌每人消費滿1100元，即可享有「豪邁沖繩生啤酒1柱和松露炸薯條」或「黑松白金鹿箔慶祝酒1瓶」2選1；8位成人即享2選2，以此類推。「忠孝店」針對吃到飽活動另推出含10成人以上用餐享9折方案，提供民眾多元的聚餐選擇。限定日期不適用。

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