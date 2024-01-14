南韓啦啦隊女神安芝儇參與《同學來了》錄影。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（15）日晚間9點播出「敲碗再敲碗！韓系女神來報到！她們心中的男神就該『這個樣』」主題。主持人安心亞喜歡單眼皮的男生，「我覺得單眼皮有點小狗眼的感覺，內心迷人比較能相處，長得帥看久就膩了」。

阿Ken是安芝儇的菜。（中天綜合台提供）

在場男藝人也好奇南韓啦啦隊女神安芝儇的理想型，不料安芝儇的答案竟是阿Ken，就連阿Ken自己都感到意外：「看來她知道怎樣才會有新聞點。」2人初見就很曖昧，安心亞忍不住質問阿Ken：「我很氣，我也姓安，你選安心亞還是安芝儇？」阿Ken滿懷忐忑，接著就脫口說出：「我選安芝儇。」

安芝儇的擇偶條件是笑起來好看、身高要180公分以上、要會喝酒。安心亞一聽，立馬揭露阿Ken的身高只有168公分，還不會喝酒，阿Ken心急解釋：「我跟我喜歡的人在一起就會喝，只是說酒量可能沒那麼好。」此話一出，安心亞吃驚回應：「所以你從來沒喜歡過我？」當下場面瞬間尷尬。

安芝儇則轉移話題，詢問張立東：「那你選安芝儇還是李多慧？」張立東立馬陷兩難：「我以前滿喜歡多慧的，但那是去年的事情，新的一年，我只喜歡芝儇。」更多精彩內容，敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。