2024總統暨立委選舉投票於昨（13）日正式落幕，期間民眾投票狀況百出，不過同時也有孩子和家長因為政治立場的不同，選前故意搞小動作。對此，就有一名網友昨天發文指出，家人過去已有兩次弄丟他身份證、還死活不認的經驗；未料選前這週，爸爸竟偷偷拿走他的身份證，害他險些無法投票，令他憤怒直呼：「老實說，當下真的有想往他臉上一拳的衝動。」

一名網友昨天透過「Dcard」並以「關於我身份證被我爸擅自拿走這件事」命題發文，指稱他因為下個月準備入伍，所以去了一趟區公所將相關手續辦好，回家時，想說反正剛好趕上投票，於是就將身份證放在自己房間桌上。

原PO進一步指出，後來因為公所兵役課打電話通知，需要簽署相關文件，這通電話打來時，他正好在上班並未在家。爸爸因此擅自進入他的房間，取走他的身份證，前往區公所簽署相關文件。

「重點是身份證沒有還給我！」原PO無奈表示，他回家以後，雖然爸爸曾提及此事，卻只說兵役課打電話過來，完全未曾提及拿走他身份證。由於他當天身體不適，並未察覺異樣；直到後來因為感冒加重，家人正準備帶著同樣感冒的弟弟去診所，而他因未攜帶健保卡，所以打算之後再自行前往就醫。

「誰知道我爸突然從他的包裡拿出我的身份證。」原PO也透露，既然事情已經發生，雖然心中不滿，但仍耐心的向爸爸表示，希望爸爸能經過同意再拿走他的身份證簽名。爸爸聽後，卻直接憤怒嗆聲，「以後再也不管你的任何事情」。

最後，原PO解釋，他之所以很在乎家人未經同意取走身份證這件事情，是因為過去家裡已兩次弄丟他的身份證，且當時眼下已近選舉投票日，他的政治立場一向與爸爸相反，他不知道爸爸此次拿走身份證不還，是故意裝不知道，還是真的忘記。

原PO說，「我這幾天有看到某些貼文，有人說因為家裡人投票的對象和自己不一樣，所以要把他們的身份證藏起來…要是我明天臨時找不到身份證，我投票的權利就會被我爸剝奪。」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「偽造文書罪」、「妨害投票罪參考一下」；不過也有網友逆風批評，認為原PO應該懂得將自己的身份證謹慎收藏：「既然知道尊父有這樣行為為何仍要把重要證件隨意擺放？雖然是PO的房間，但請問房子的產權是誰的？」、「身分證直接收錢包裡就好了阿，之前發生過那麼多次為什麼還不收起來？」。

也有人回應批評，留言稱：「果然是亞洲人的思想，對隱私權完全沒有概念⋯⋯那是他爸的房子，但那是原Po的房間，而且那張身分證還是原Po的，所以重點不應該是要讓他爸知道亂拿別人東西是侵犯隱私權的嗎？到底是什麼檢討被害人的言論。」