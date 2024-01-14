台中市一名7旬何姓男子，去年駕駛小貨車未打方向燈及注意後方來車，逕自起駛前行，後方騎士閃避不及撞上受傷骨折，何男下車查看後即佯裝打電話逃離，仍遭警方循線查獲送辦。台中地院審理，考量何男患有白內障及領有中低收入老人生活津貼，過失傷害罪判3月徒刑，肇事致人受傷逃逸罪判6月徒刑。應執8月，得易科罰金。

去年1月19日，70歲何姓男子駕駛小貨車，在台中市太平區太平路未打方向燈及注意後方來車，逕自向前行駛，導致後方騎士為了閃避緊急煞車，仍煞不住撞上小貨車，造成左側6、7、8肋骨骨折，左膝擦傷，何男雖下車查看，卻未協助將騎士送醫，佯裝撥打電話迅速駕車逃離現場。

警方調閱監視器追查，循線找到何男，他見警員上門，主動坦承肇事，並據此主張是自首，台中地方法院審理後，認何男過失導致車禍事故發生，造成騎士受傷又逕自離去，所為實屬不該。

但考量何男坦承犯行，患有白內障及領有中低收入老人生活津貼等一切情狀，所犯過失傷害罪判3月徒刑，肇事致人傷害逃逸罪判6月徒刑，合併應執行有期徒刑8月，如易科罰金，每日折算1000元，以資懲儆，全案仍可上訴。